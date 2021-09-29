Как выросла инфляция в Казахстане в августе

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, в августе 2021 года инфляция составила 0,5% (в августе 2020 года – 0,1%), сообщает zakon.kz.

Годовая инфляция сложилась на уровне 8,7% (в декабре 2020 года – 7,5%). В структуре инфляции цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 11,4%, непродовольственные товары – на 7,3%, платные услуги – на 6,6%. Нацбанк РК

Как отмечается, в августе 2021 года количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 8,8%.