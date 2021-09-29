Курс доллара существенно вырос на торгах

29 сентября 2021, 11:15
Фото: zakon.kz

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 425,60 тенге, поднявшись сразу 1,68 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 425,5-426,9 тенге, евро – 497,1-499,1 тенге, рос. рубль - 5,85-5,90 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 29 сентября.

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,35%, составив $74,27 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упали на 1,32% — до $78,05 за баррель.


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