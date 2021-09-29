Почти на 243 млрд тенге купили валюты казахстанцы в августе

В августе 2021 года казахстанцы купили на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 242,9 млрд тенге. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает zakon.kz.

По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы уменьшились на 8,7% (в июле 2021 года – 266,2 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом 2020 года (220,6 млрд тенге) объем нетто-покупок увеличился на 10,1%. Нацбанк РК

Как отмечается, основной объем расходов был направлен на покупку долларов США – 60,5%, или 146,9 млрд тенге, российских рублей – 26,8%, или 65,0 млрд тенге, евро – 12,5%, или 30,4 млрд тенге.

В разбивке по видам валют расходы на покупку долларов США за месяц снизились на 12,3% (рост на 1,2% г/г), на покупку российских рублей – на 1,5% (рост на 8,8% г/г) и на покупку евро – 5,7% (рост в 2,0 раза г/г).