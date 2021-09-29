Жительница Шымкента напечатала на одежде паспорт вакцинации

В Шымкенте блогер Диана Идрис напечатала паспорт вакцинации на одежде. Тем самым девушка решили заявить обществу о необходимости вакцинации от COVID-19, передает zakon.kz.

Как сообщает otyrar.kz, Диана считает нужным донести до окружающих, что иммунизация от коронавирусной инфекции - это не просто необходимость, но и шанс защитить себя, близких и всех окружающих от коронавируса.

Такой паспорт вакцинации сложно не заметить. Креативной надписью на толстовке Диана Идрис сообщает всем, что она прошла вакцинацию от коронавируса. Новый тренд, по словам девушки, набирает популярность, - говорится в публикации издания.

Не все одобрили такой неожиданный метод информирования. Некоторые люди не поддержали ее новый образ.

Стоит отметить, что не все охранники на пропускных пунктах в общественные заведения верят в достоверность данных на принте одежды. Многие сомневаются в том, что паспорт настоящий, и девушке все равно приходится сканировать QR-код.

По словам Дианы, она сделала прививку от опасной инфекции одной из первых, считая, что иммунизация - надежный способ избежать если не самого заболевания, то негативных последствий и длительной реабилитации.