На кладбище в Актау тело усопшего выкопали из могилы

Житель Актау рассказал о незаконной эксгумации тела умершего двоюродного брата, сообщает zakon.kz.

По словам Юрия Коновалова, работники одного из ритуальных агентств раскопали могилу, вытащили тело усопшего и перезахоронили на другом кладбище. Мужчина боится, что виновные уйдут от ответственности.

Коновалов уточнил изданию "Лада", что 15 июля 2020 года похоронил двоюродного брата рядом с могилой его матери на городском кладбище.

По факту смерти двоюродного брата я оповестил его семью в Баку. Получив от них нотариальный документ о праве захоронения, начал заниматься организацией похорон. Для совершения обряда погребения я обратился в два городских ритуальных агентства. В одном из агентств я с удивлением узнал, что моя сестра, проживающая в Москве, уже подготовила место захоронения на новом кладбище, далеко за городом. С чем я, естественно, не согласился, так как сын должен быть похоронен рядом со своей матерью. С сестрой мы не общаемся уже семь лет, - рассказал Юрий Коновалов.

Мужчина отметил, что примерно через три часа после захоронения ему позвонил директор кладбища и сообщил, что могилу брата раскопали.

По прибытии на кладбище я увидел, что на месте захоронения отсутствовала брусчатка и могила была небрежно забросана песком. Перед тем как покинуть кладбище, ко мне подошел работник кладбища и сообщил, что тело покойного было извлечено из могилы работниками ритуального агентства и вывезено за пределы кладбища, - говорит Коновалов.

Юрий Коновалов сразу же написал заявление в прокуратуру Актау.

В ходе следствия было установлено, что по указанию директора ритуального агентства могила Романова была разрыта, тело извлечено и перезахоронено на кладбище, которое расположено в пригороде Актау. В целях заблуждения меня на старом месте погребения по указанию директора был установлен крест, якобы усопший по-прежнему на своем месте. Действия директора ритуального агентства не поддаются никакой логике и моральным канонам, - продолжает он.

Как заявил мужчина, он боится, что подозреваемые уйдут от ответственности.

Прошел уже год, дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Я уверен, что дело тормозится по коррупционным мотивам. Сейчас дело затягивают и не передают в судебные органы для рассмотрения по существу, - заключил рассказчик.

Тем временем, в полиции заявили, что проводится досудебное расследование.

В полицию поступило заявление от гражданина Коновалова Ю. о незаконной раскопке могилы покойного брата. Данный факт зарегистрирован по статье 314 части 1 УК РК "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Проводится досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - говорится в сообщении пресс-службы ДП области.