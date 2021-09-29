Защищает и блокирует – о новой казахстанской вакцине рассказал разработчик

Разработчик рассказал, что известно о новой казахстанской вакцине Naruvax-C19 от коронавируса, сообщает zakon.kz.

Вирусолог-вакцинолог Кайсар Табынов отмечает, что инъекционная (внутримышечная) вакцина Naruvax-C19 дошла до финальной стадии и готова к клиническим исследованиям на человеческом организме.

Сейчас мы уже фактически завершили опыты на приматах – макаках-резусах, до этого исследования осуществлялись на мышах и хомяках. После того, как получим заключительные данные по иммуногенности на обезьянах, можно будет начинать работу по испытанию препарата на людях. Первыми испытуемыми, естественно, будем мы сами – группа разработчиков, – заявил он в интервью "Казахстанской правде".

Разработчик уточнил, что статья об испытании субъединичной вакцины Naruvax-C19 размещена на международной платформе препринтов Researsh Square.

Одновременно текст рассматривается в респектабельном научном издании Nature. Очень надеемся, что она получит положительную оценку и скоро будет опубликована, – продолжил Табынов.

Что касается предстоящих клинических испытаний Naruvax-C19 на человеческом организме, то этот этап, по словам Кайсара Табынова, требует тщательной подготовки.

Уже известно, что ни одна из доступных сегодня вакцин против COVID-19 не обеспечивает защиту от инфицирования, но все они оберегают привитых людей от тяжелых форм инфекции и часто – от госпитализации. Что касается Naruvax-C19, то данный препарат еще не прошел клинические исследования, поэтому окончательные выводы делать рановато. Однако мы экспериментально доказали: вакцина обеспечила лабораторным животным не только полную защиту от инфицирования, но и стопроцентно блокировала трансмиссию вируса – передачу возбудителя невакцированным моделям, – заявил ученый.

Кайсар Табынов верит, что именно такие разработки способны завершить пандемию.

Ранее Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на саммите ШОС в Душанбе упомянул все три казахстанские вакцины.

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Про Qazvac уточнил, что она уже "прошла проверку боем". Про две другие отечественные разработки – Naruvax-C19 и Naruvax-C19⁄Nano – сообщил, что они включены в реестр ВОЗ как вакцинные кандидаты против COVID-19.