Карантин ослабляют в Мангистауской области

Главный государственный санитарный врач региона подписал 29 сентября постановление "О послаблении ограничительных карантинных мер на территории Мангистауской области", сообщает zakon.kz.
В частности, разрешается работа всех объектов в соответствии с Критериями ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq:
Как отмечается, требования к наличию "зеленого статуса" и ограничения режима работы, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования.
Также разрешается деятельность в соответствии с Критериями деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq, при наличии безопасного "зеленого" статуса согласно приложению 3 к настоящему постановлению, без ограничения по режиму работы при условии наличия "зеленого статуса" (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и
посетителей.
Вместе с тем предписано принимать меры административного воздействия в отношении участников проекта по фактам нарушения требований к организации и использованию проекта Ashyq в отношении лиц, допустивших нарушения ограничительных и карантинных мер.
Как отмечается, ужесточение ограничительных мер проводится в случае осложнения эпидемиологической ситуации в течение 5 дней (переход из "зелёной" зоны в "жёлтую" или из "жёлтой" зоны в "красную"), смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в "желтую" зону из "красной" или в "зеленую" зону из "жёлтой".
Полный текст документа можно посмотреть здесь.
Постановление вступает в силу со дня подписания.
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