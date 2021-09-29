Представители АНК СКО навестили кандасов из Ирана

Представители Ассамблеи народа Казахстана Северо-Казахстанской области встретились с семьями кандасов, вернувшихся на историческую родину из Исламской Республики Иран.

Для представителей разных этносов, проживающих на территории СКО, народная традиция "асар" с годами не потеряла своей актуальности.

Так и в этот раз североказахстанские этнокультурные объединения не остались в стороне и оказали помощь переселенцам. В Доме дружбы Ассамблеи были собраны продуктовые наборы, теплая одежда, школьно-письменные принадлежности, кондитерские изделия и многое другое.

В благотворительном сборе приняли участие 14 этнокультурных объединений области, среди которых: ОО "Казахский культурно-просветительский центр "Urpaq", ОО "Польский культурный центр "Коперник", ОО "Русская община Казахстана", ОО "Братство сибирских казаков", ОО "Белорусский культурный центр "Радзiма", ОО "Hangug Qazagstan", ОО "Татаро-башкирский общественный центр "Дуслык", ОО "Чеченская община "Вайнах", ОО "Армянской культуры "Кентрон", ОО "Турецкая культура", ОО "Еврейское этнокультурное объединение", ОО "Таджикская община "Сомониен Север", филиал ОЮЛ "Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана" (АРСК), ОО "Украинский культурный центр".

Председатель общественного объединения "Казахский культурно-просветительский центр "Urpaq" Гульбахша Мусабаева, активист Северо-Казахстанского областного татаро-башкирского общественного центра "Дуслык" Ринат Шамшутдинов и заместитель руководителя КГУ "Қоғамдық келісім" Әбдіғани Бәзілхан посетили семьи кандасов в селах Петровка и Николаевка Есильского района СКО.

Представители АНК поинтересовались у семей переселенцев условиями их проживания, рассказали о работе областной Ассамблеи народа Казахстана, а также вручили подарочные наборы.

В адрес всех этнокультурных объединений Северо-Казахстанской области прозвучали ответные слова благодарности от кандасов за помощь и поддержку.

Напомним, на днях 20 семей этнических казахов из Ирана прибыли в Северо-Казахстанскую область. Их расселили в трех населенных пунктах региона, предоставив в аренду новые жилые дома.