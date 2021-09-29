Посиделка закончилась дерзким разбоем с поножовщиной в Темиртау

В Темиртау произошел дерзкий разбой с множественными ножевыми ранениями, передает zakon.kz.

Около 04:30 28 сентября в больницу скорой помощи поступил 32-летний мужчина с множественными ножевыми ранениями. Через несколько минут на место инцидента прибыла следственно-оперативная группа. По "горячим следам" сотрудники батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области задержали 27-летнего подозреваемого, который дал признательные показания.

Полицией установлено, что потерпевший пригласил к себе в квартиру незнакомого мужчину, с которым стал распивать спиртные напитки. Гость схватил нож и стал бить им хозяина квартиры.

Когда потерпевший потерял сознание, злоумышленник упаковал в сумку два телевизора, картину, сотовый телефон и скрылся. Сумма ущерба составила 600 тысяч тенге. Вещественные доказательства изъяты, – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 192 УК РК "Разбой". Задержанный водворен в изолятор временного содержания.