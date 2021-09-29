В 2022 году пройдет футбольный матч между чемпионами Европы и Южной Америки

УЕФА объявил о создании Кубка, за который поборются победитель Евро и победитель Кубка Америки, передает zakon.kz.

УЕФА и КОНМЕБОЛ объявили о расширении сотрудничества и о проведении матча между чемпионом Евро-2020, сборной Италии, и победителем Кубка Америки-2021, сборной Аргентины. Матч планируется во время окна на матчи сборных в июне 2022 года, – говорится в сообщении пресс-службы UEFA.

Как отмечается, организация этого матча является частью расширения сотрудничества между УЕФА и КОНМЕБОЛ, которое, в частности, включает в себя женский футбол, футзал и молодежный футбол, обмен судьями, а также схемы технической подготовки.

Соглашение, достигнутое двумя организациями, в настоящее время включает в себя три матча между победителями континентальных первенств, а также открытие совместного офиса в Лондоне, который будет отвечать за координацию проектов, представляющих общий интерес, – указано в информации.

Куандык Шынасилов