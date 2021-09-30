Госслужащий из Петропавловска выиграл квартиру в лотерею

29-летний госслужащий Мейрам Нуркенов выиграл квартиру в лотерее TeleBingo от национального оператора лотереи "Сәтті Жұлдыз", передает zakon.kz.

Мейрам Нуркенов – обычный гражданин Казахстана. Он живет в Петропавловске, женат, воспитывает двух детей, работает на госслужбе. Все бы ничего, но вот собственное жилье ему бы не помешало. Узнав, что TeleBingo разыгрывает квартиру за 20 млн тенге, мужчина решил испытать удачу. При этом он не верил, что благодаря одному недорогому билету, купленному в супермаркете "Семейный" на улице Муканова, 53, можно решить жилищный вопрос.

Утром 26 сентября состоялся розыгрыш квартиры. Мейрам не смотрел лотерейное шоу. Каково же было его удивление, когда позвонил ведущий шоу TeleBingo Мурат Оспанов и радостно сообщил, что у него теперь есть своя квартира!

В воскресенье 26 сентября я сидел дома с детьми. Телефон был отключен. У меня было предчувствие. Я включил телефон и через 10 минут позвонил Мурат Оспанов. Я был в шоке! Супруга не поверила, она думала, что это все неправда, – вспоминает Мейрам Нуркенов.

В тот же день Мейрама пригласили в головной офис Национальной лотереи "Сәтті Жұлдыз" в Алматы. Встречу назначили на 29 сентября.

Мейрам приехал из Петропавловска вместе с младшим сыном. У него был уставший вид, но глаза выдавали радость. В головном офисе Мейрама ждали Мурат Оспанов и команда "Сәтті Жұлдыз".

Я вручаю вам символический чек. Здесь написано: "Квартира, город Петропавловск". Эту квартиру я вручаю вам. Это первый случай, когда квартира "переедет" в Петропавловск. Мечты сбываются, а чудеса в жизни происходят, и Мейрам тому подтверждение, - сказал ведущий TeleBingo Мурат Оспанов, пожимая руку победителю розыгрыша.

Ведущий отметил, что TeleBingo будет разыгрывать еще две квартиры стоимостью 20 млн тенге каждая. Розыгрыш пройдет 2 января 2022 года в прямом эфире телеканала Astana TV. Прием заявок и билетов на розыгрыш уже начался и будет длиться вплоть до 23:59 1 января.

После вручения Мейрам Нуркенов признался, что теперь хочет выиграть автомобиль. Такая возможность у него уже есть. В эту субботу, 2 октября, в лотерее LOTO 6/49 разыгрывается премиальное авто CAMRY 75. Для участия в розыгрыше авто, нужно купить 6 билетов стоимостью 1800 тенге. Сам розыгрыш можно посмотреть в 20:55 на телеканале Astana TV.