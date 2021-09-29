Какие карантинные меры вводятся в Алматинской области с 1 октября

Главный государственный санитарный врач Алматинской области 29 сентября 2021 года подписал постановление "О дальнейшей реализации карантинных мер на территории Алматинской области", сообщает zakon.kz.

Так, по-прежнему действует запрет на организацию культурно-массовых, зрелищных, праздничных мероприятий, выставок, конференций, форумов, семейных мероприятий, за исключением объектов, участвующих в проекте Ashyq, при наличии "зеленого" статуса.

Предписано проводить санитарную и дезинфекционную обработку общественного транспорта, такси, аэропортов, дворовых детских площадок, рынков и других общественных мест.

Разрешается посещать особо охраняемые природные территории - нацпарки, заповедники - организованными группами не более 15 человек, с соблюдением масочного режима и соблюдением социальной дистанции в 2 метра.

Также разрешается проводить совещания в очном режиме.

Обучение в организациях образования проводится в очном режиме.

Также говорится об обязательном ПЦР-тестировании (раз в неделю) для невакцинированных работников в сфере обслуживания и быта.

Посмотреть полный текст документа можно здесь.

Постановление вступает в силу с 1 октября 2021 года.