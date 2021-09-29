Лариса Гузеева обратилась к поклонникам

Ведущая шоу "Давай поженимся!" на Первом канале впервые обратилась к подписчикам с момента своей госпитализации, передает zakon.kz.

На своей странице в Instagram Гузеева призналась, что заразилась коронавирусом.

Всегда считала, что здоровье - это очень интимно. Ну я же не Сталин, чтобы всей стране докладывали, что да как со мной. Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь. Прошу всех: не звонить мне и моей семье. Очень прошу. Поставьте себя на мое место. Мне и так страшно. Спасибо за понимание, - написала она.

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Напомним, вечером в воскресенье, 26 сентября, ведущую известного шоу госпитализировали в московскую больницу. У нее подозревали COVID-19 и начальное повреждение почек.

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Позже журналисты Telegram-канала Mash рассказали, что выявили врачи.

Врачи оценивают состояние Гузеевой как тяжелое. У нее обнаружили воспалительные изменения и начальные признаки повреждения почек. Специалисты считают, что есть риск появления осложнений у актрисы, - говорится в сообщении.

Ведущая почувствовала себя плохо за несколько дней до госпитализации. Сначала у нее появился кашель, затем повысилась температура, ей стало трудно дышать. Гузеева сделала экспресс-тест на коронавирус, который оказался положительным.

Но, как утверждала дочь Гузеевой, ковида у матери не было.

Как мне надоело уже отвечать на все эти сообщения. С мамой все в порядке, - написала она в Instagram.

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