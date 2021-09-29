Высочайшая гора Европы стала ниже

Французские геодезисты пришли к выводу, что гора Монблан уменьшилась на метр за четыре года по причине таяния снега на вершине, передает zakon.kz.

Сентябрьские замеры показали, что высота самой высокой горы Западной Европы составила 4807,81 метра против 4808,72 метра в 2017 году (минус 0,91 метра).

На отметке в 4792 метра зафиксирована вершина горы - то есть скала и ледяной нарост. Остальное расстояние - около 16 метров - занимает снежный покров. Для проведения исследования команда из 27 специалистов забралась на пик и установила спутниковые антенны, - передает радиостанция France Bleu

Теперь климатологи, гляциологи и другие специалисты займутся изучением собранных данных для выяснения причин изменений. Не исключено, что сокращение снежного покрова вызвано климатическими переменами.

В конце августа стало известно, что высота южной вершины горы Кебнекайсе, самой высокой в Швеции, потеряла почти два метра за год. Ученые объяснили подобную динамику повышением температуры воздуха и изменением ветровых условий. Оба фактора вызваны реакций ледников на глобальное потепление.