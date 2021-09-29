Жамбылскими аграриями собрано более одного миллиона тонн лука

75% от общего объема казахстанского лука выращивают в Жамбылской области, передает zakon.kz.

В частности, в этом году им заняты 24,5 тыс. га, то на 2 тыс. га больше, чем в прошлом году. В лидерах - Шуский район - 13,3 тыс. га, Жамбылский - 5,5 тыс. га, Кордайский - 3,3 тыс. га и Байзакский - 1,8 тыс. га, - рассказали в пресс-службе акимата региона.

В настоящее время в регионе полным ходом идет уборка лука. На сегодняшний день собрано более одного миллиона тонн сельскохозяйственных культур при средней урожайности 529,8 центнера с гектара.

В целом за последние пять лет посевные площади этой культуры увеличились на 10 тысяч гектаров. Растет и урожайность с одного гектара. К примеру, в 2019 году средняя урожайность составила 273,4 ц/га, в 2020 году - 306,7 ц/га. Хороший урожай собрали и в этом году, - сказал руководитель управления сельского хозяйства Кайрат Аманов.

Стоит отметить, что водосберегающие технологии применяются на 17 тыс. га, занятых луком. Одним из лидеров по внедрению капельного орошения является крестьянского хозяйство "Акколь" в Айшабибинском сельском округе Жамбылского района. Здесь водосберегающие технологии применяются на 45 га, хозяйство получает хороший урожай.

Как говорят казахи, "қолы қимылдағанның аузы қимылдайды" (кто работает, тот ест). Благодаря системе капельного орошения вместе с водой на поля поступают и удобрения. В итоге, растет урожайность. В моей местности с гектара собирают 100 тонн лука, а кое-где и 110 тонн. Это в три раза больше, чем раньше. Не забываем мы и про севооборот. Один год сеем лук, второй год - пшеницу или свеклу, потом опять лук, - рассказывает глава крестьянского хозяйства Алтынбек Керимкулов.

По словам и.о. руководителя отдела сельского хозяйства акимата Жамбылского района Самата Жарасбаева, в этом году 117 хозяйств района посадили лук на 5582,4 га. На сегодняшний день убрано 2875 гектаров, в результате чего общий урожай составил 101 833 тонны.

В районе имеются 112 складов, где можно хранить около 35 тысяч тонн картофеля, овощей и фруктов. Из них 47 складов предназначены для хранения более 21 тыс. тонн лука, - сказал С. Жарасбаев.

Сегодня аулиеатинский лук экспортируется на Дальний Восток России и страны Европейского союза. К примеру, в прошлом году на экспорт было отправлено 33 тыс. тонн лука, в другие регионы страны - 581 тыс. тонн.