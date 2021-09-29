Токаев выразил соболезнования родным видного дипломата Вячеслава Гиззатова

29 сентября 2021, 21:04
Фото: пресс-служба МИД РК.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким видного дипломата Вячеслава Гиззатова, передает zakon.kz.

Вячеслав Хаменович прошел большой жизненный и профессиональный путь. Стоял у истоков формирования внешней политики независимого Казахстана, достойно представлял и отстаивал интересы страны за рубежом. Вячеслав Гиззатов пользовался заслуженным авторитетом и уважением, был примером для молодых дипломатов. Его заслуги отмечены государственными наградами и медалями, - приводит текст телеграммы пресс-секретарь президента Берик Уали в Facebook.

Также в тексте отмечается, что светлая память о Вячеславе Хаменовиче навсегда сохранится в сердцах родных и близких, коллег и друзей.


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