Цена на газ в Европе обновила исторический рекорд

Цена на газ в Европе в ходе торгов 29 сентября вновь обновила исторический рекорд и превысила $1050 за 1 тыс. куб. м, передает zakon.kz во ссылкой на ТАСС.

Так, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до около $1054 за 1 тыс. куб. м, общий рост цены газа с начала дня составляет более 10%, - говорится в сообщении.

Стоимость октябрьского фьючерса составляет около $1051 за 1 тыс. куб. м.

Накануне цена газа на открытии торгов в Европе впервые в истории превысила $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. В моменте стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах ускоряла рост до почти $1040 за 1 тыс. куб. м, общий рост цены газа с начала дня превышал 11%.