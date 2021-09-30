Пассажирский автобус столкнулся с трактором на трассе в Карагандинской области

Пассажирский автобус 127 маршрута съехал в кювет, а трактор опрокинулся на бок, передает zakon.kz.

Сообщается о четырех пострадавших.

Авария произошла в 19.30 на трассе в сторону Сарани. В результате ДТП четверо пострадавших доставлены в больницу. Факт зарегистрирован в полиции. Проводятся следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, - рассказал порталу "Патриот" руководитель пресс-службы департамента полиции Карагандинской области Бакытжан Кудияров.