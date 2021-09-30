Свиней привлекли на работу в аэропорт Амстердама

В аэропорту Амстердама Схипхоле между взлетно-посадочными полосами пасутся свиньи, которых привлекли на работу для отпугивания птиц, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как уточняется, с ферм привезли 20 свиней. Животные будут разгуливать по полям, между полосами, где недавно собирали сахарную свеклу. Их задача – подъедать остатки урожая, на который слетаются гуси, представляя большую опасность для самолетов.

Птиц также отпугивают специальные диспетчеры с использованием сигнальных ракет и лазера, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году в аэропорту Схипхол на 10 тыс. вылетов приходилось 6,9 столкновения самолетов с птицами.