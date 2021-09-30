Назван способ продлить работу аккумулятора смартфона

По словам эксперта, для увеличения продолжительности жизни батареи достаточно следить за тем, чтобы телефон не разряжался менее чем до тридцати процентов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Если же поставить в настройках автоматический переход в режим энергосбережения при уровне заряда ниже этого порога, аккумулятор проживет дольше.

Таким образом, когда включается этот режим, это сигнал, что в ближайшее время пора поставить устройство на зарядку. А когда вы поставите устройство на зарядку, режим энергосбережения автоматически отключится, - рассказал радио Sputnik эксперт "Роскачества" Сергей Кузьменко

В то же время эксперт предупредил, что в случае перехода в энергосберегающий режим может быть нарушена работа ряда процессов - вплоть до получения телефоном сотового сигнала.

Режим энергосбережения может негативно повлиять на работу устройства, если у пользователя установлены живые обои и многочисленные виджеты, если пользователю важно, чтобы устройство постоянно синхронизировало контакты, аккаунты и различные сервисы, - подытожил Кузьменко.