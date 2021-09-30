В Кыргызстане начнут отключать уличное освещение для экономии электроэнергии

В Кыргызстане будут отключать уличное и рекламное освещение парков, ресторанов, бань, саун, кафе, магазинов и других объектов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Службу новостей ЦА.

Согласно указанию Нацэнергохолдинга, данная мера связана с нехваткой воды в Токтогульском водохранилище.

По общественным местам, скорее всего, будем ориентироваться на вопросы безопасности. Но там, где нет необходимости в освещении — по большей части это касается баннеров, реклам, вывесок, — будем просить отключить, — сказали в энергохолдинге.

Глава Нацэнергохолдинга призвал граждан к экономии.

Мы должны пережить эту зиму и сохранить уровень воды в Токтогульском водохранилище. Иначе вода может упасть до мертвой отметки, и тогда нас ждут глубокие ограничения вплоть до введения чрезвычайной ситуации. Поэтому мы заранее работаем с населением. Откажитесь от электрического отопления, закупайте уголь, используйте все виды альтернативной энергии, – заявил Талайбек Байгазиев.

По состоянию на 29 сентября в Токтогульском водохранилище накопилось 12,29 млрд кубометров воды. При этом для комфортного прохождения зимы необходимо 16-17 млрд. Ровно год назад уровень воды в водохранилище составлял 15,1 млрд кубометров.