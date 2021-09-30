Теннисисты заработали путевку на командный чемпионат мира-2022

В Дохе завершился второй соревновательный день чемпионата Азии по настольному теннису, передает zakon.kz.

Мужская команда Казахстана пробилась в четвертьфинал этих соревнований, обыграв посланцев Бахрейна со счетом 3:0, и Таиланда - 3:1, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского Комитета Казахстана (НОК РК).

Казахстанские теннисисты не только вышли в 1/4 финала турнира, но и заработали путевку на командный чемпионат мира-2022, который пройдет в китайском Чэнду.

Достижение парней повторили и девушки. Казахстанские спортсменки, переиграв сборную Ирана - 3:1, вышли в четвертьфинал, и тоже поедут в будущем году в Китай.

Куандык Шынасилов