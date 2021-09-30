YouTube будет удалять контент с недостоверными данными о всех вакцинах

Видеохостинг YouTube намерен удалять контент с недостоверными данными о всех применяемых вакцинах, передает zakon.kz.

Принадлежащий американской компании Google видеохостинг YouTube расширит действие правил по борьбе с дезинформацией о вакцинации против коронавируса на контент, касающийся всех применяемых безопасных вакцин, недостоверная информация будет удаляться, сообщает РИА Новости.

Мы намерены расширить правила, связанные с недостоверной медицинской информацией, чтобы препятствовать распространению контента, касающегося вакцин, которые применяются сейчас, разрешены к использованию и признаны эффективными и безопасными со стороны местных органов здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), – сказал журналистам на брифинге вице-президент YouTube Мэтт Халприн.