В реке Есиль погибла несовершеннолетняя девушка

В Нур-Султане из реки Есиль достали тело несовершеннолетней девочки, сообщает zakon.kz.
30 сентября текущего года в 7.41 на канал "102" поступило сообщение о том, что под пешеходным мостом "Серуен" в реке Есиль тонет человек. По вызову на место незамедлительно были направлены наряды полиции и аварийно-спасательные службы ДЧС. Тело погибшей несовершеннолетней было извлечено водолазами, - сообщили в ДП города.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
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