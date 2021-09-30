Токаев поблагодарил Путина за оказанную помощь во время пандемии коронавируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанную помощь во время пандемии коронавируса, сообщает zakon.kz.

Последствия пандемии ощущаются и сейчас. Хотел бы высказать слова признательности Вам, уважаемый Владимир Владимирович, за помощь, оказанную нашей стране в начале периода распространения эпидемии, – сказал Президент Казахстана на XVII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

По его словам, Россия осуществила поставки лекарственных средств безвозмездно, предоставила тест-системы, оказала действенную помощь в эвакуации казахстанских граждан.

На протяжении нескольких недель российские врачи плечом к плечу с казахстанскими коллегами трудились в наиболее сложных регионах, с честью исполняя свой профессиональный долг, делясь опытом и знаниями. Отдельным важным этапом нашего сотрудничества в этот период стал запуск производства российской вакцины "Спутник-V" на базе Карагандинского фармацевтического комплекса во исполнение нашей с Вами личной договоренности. Все это подтвердило, что Россия является стратегическим партнером и союзником Казахстана, – сказал Токаев.