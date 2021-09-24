В Восточном Казахстане успешно лечат коронавирус иммунной плазмой

В Восточном Казахстане для лечения коронавирусной инфекции используют плазму людей, которые уже выздоровели от COVID-19.

Об этом рассказал в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций заместитель акима ВКО Шакарым Буктугутов.

Напомним, именно Восточно-Казахстанский областной центр крови первым в стране начал заготавливать иммунную плазму для лечения больных коронавирусом. Тогда, в ожидании вспышки заболеваемости КВИ, глава региона Даниал Ахметов поручил создать банк иммунной плазмы. Центры крови области приступили к работе – отбору доноров, сбору плазмы.

По данным Шакарыма Буктугутова, всего было заготовлено 6 639 доз плазмы разных групп крови. В результате четкого механизма взаимодействия с медицинскими учреждениями области иммунная плазма на регулярной основе направляется в больницы.

На сегодняшний день уже перелито 1 846 доз плазмы. Она помогла 953 жителям области справиться с коронавирусом.