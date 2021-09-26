В ВКО все инфекционные стационары оснащены необходимым для лечения пациентов с COVID

В ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций по недопущению распространения коронавирусной инфекции заместитель акима ВКО Шакарым Буктугутов рассказал об уровне оснащения больниц области.

По его словам, в больницах имеется 630 аппаратов ИВЛ, 113 рентген-аппаратов, свыше тысячи кислородных концентраторов. Для реанимации имеется 609 прикроватных мониторов, 504 перфузора, 835 пульсоксиметров, 365 многофункциональных кроватей, 4 аппарата ЭКМО.

В больницах достаточный запас лекарственных препаратов. При условии полной загруженности коек в стационарах медикаментов достаточно на два месяца. Кроме того, был создан Стабилизационный фонд лекарственных средств повышенного спроса, где есть антикоагулянты, противовирусные, жаропонижающие препараты и средства индивидуальной защиты.

За весь период пандемии Восточный Казахстан неоднократно получал гуманитарную помощь в виде лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты от таких государств, как Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Швейцария, Германия, Япония, Грузия.

Эти меры позволили вылечить 30 588 пациентов. С выздоровлением выписаны из инфекционного стационара 20 933 пациента, амбулаторное лечение закончили свыше 9 тысяч человек. Еще 8,5 тысяч жителей ВКО вылечились от ковидной пневмонии. Однако за весь период пандемии в регионе от коронавируса скончалось 429 человек, 146 – от ковидной пневмонии.