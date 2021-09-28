Жителей ВКО с "красным" статусом оштрафовали на 3 млн тенге

В Восточном Казахстане в проекте ASHYQ принимают участие около 8,5 тысяч субъектов бизнеса, из них свыше 8 тысяч официальных участников, больше 380 – тестирующих.

Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций рассказал заместитель акима ВКО Шакарым Буктугутов. По его словам, на 71 объекте были выявлены нарушения ограничительных мер. Также по последним данным в соответствии с алгоритмом присвоения статуса "лидеры ASHYQ" лидерами признаны 217 участников.

С начала реализации проекта ASHYQ по настоящее время объекты предпринимательства посетили 3,5 тысячи жителей области с "красным" и "желтым" статусом. В отношении выявленных лиц с "желтым" статусом вынесены 1906 постановлений о проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий. В отношении 77 лиц с "красным" статусом приняты административные меры.

По результатам рассмотрения по ч. 1 ст. 425 КоАП РК в отношении вышеуказанных лиц наложены штрафы на сумму свыше 3 млн тенге.