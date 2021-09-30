Рейтинговые агентства оценили эффективность банков в период пандемии

Еще год назад будущее казахстанского банковского сектора выглядело довольно пессимистично – игроки работали в сложных условиях, вызванных резким сокращением цен на нефть и вспышкой коронавируса, что создало финансовые проблемы для большого числа заемщиков в экономике Казахстана. Банкиры готовили планы "Б" на случай ухудшения ситуации и продолжали оцифровывать свои услуги. Спустя полтора года проделанную работу стали замечать и внешние эксперты, позитивно оценив пройденный тест на коронакризис.

В последнее время прокатилась волна повышений и подтверждений рейтингов и прогнозов казахстанских банков. По итогам 7 месяцев этого года сектор демонстрирует рост финансовых показателей: активы банковского сектора выросли на 11,8% до 34,9 трлн тенге, ссудный портфель вырос на 8% до 17 трлн тенге.

На днях агентство Moody's улучшило до "стабильного" прогноз Евразийского банка по долгосрочным рейтингам депозитов в национальной и иностранной валюте. Рейтинги банка остались на прежнем уровне. В агентстве отметили, что улучшение прогноза отражает стабильность профиля финансовой устойчивости банка благодаря высоким показателям эффективности и качества займов в сегменте потребительского кредитования.

Несмотря на неблагоприятную экономическую среду и сложный бизнес-ландшафт после вспышки коронавируса Евразийский банк смог стабилизировать показатель квартальной прибыли до начисления резервов, которая превысила 10 млрд тенге. Это позволяет банку значительно увеличить отчисления на формирование резервов под проблемные займы, - сообщается в релизе агентства.

Согласно данным агентства, доля проблемных кредитов по МСФО в валовом ссудном портфеле банка уменьшились до 25,4% на 30 июня 2021 г. с 28,8% на 31 декабря 2020 г. В то же время покрытие резервами проблемных займов выросло до 81,1% с 64,7%.

Moody's ожидает, что Евразийский банк сможет поддерживать свою текущую хорошую прибыль до создания резервов, тем самым существенно снижая риски платежеспособности банка. Кроме того, регуляторные риски для банка также существенно снизились, поскольку он полностью выполнил критерии создания резервов по определенным корпоративным кредитам, которые были подвергнуты дополнительному тесту на обесценение в соответствии с требованиями регулятора.

В самом банке рассказали, что повышение прогноза - результат эффективной работы в сложных условиях.

Благодаря внедрению новой бизнес-стратегии и грамотному управлению рисками банк достаточно быстро вернулся к активному кредитованию, - отметил Валентин Морозов, председатель правления Евразийского банка.

Действительно, по итогам первого полугодия нетто-кредиты выросли на 6,5% и составили почти 600 млрд тенге. Розничное кредитование возобновляется после снижения на 14% в 2020 году. С начала года розничный портфель вырос на 2% до 470 млрд тенге. Кредиты корпоративным клиентам увеличились на 26,7% до 285 млрд тенге, что свидетельствует об оживлении кредитования в секторе МСБ и корпоративного бизнеса.

Прошлый год стал годом трансформационных изменений в Евразийском банке – он вышел на путь тотальной цифровизации и запустил новые цифровые сервисы, что позволило удержать сильные рыночные позиции во многих сегментах бизнеса и достичь хороших финансовых показателей. В 2020 году в Евразийском банке, например, работали над качеством операционных процессов и над IT-технологиями. Значительно обновили управленческую команду, а также выделили цифровой банк как отдельную организационную единицу, чтобы развивать его ускоренными темпами.

Это и было отмечено экспертами рейтингового агентства. В нынешнем году мы продолжим работу по повышению рентабельности и качества портфеля, - отметил глава банка.

Остается высоким и доверие к банку со стороны вкладчиков. С начала года депозиты в банке выросли на 9,6% по итогам первого полугодия и превысили 1 трлн тенге.

Лицензия № 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка