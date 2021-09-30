Алексей Луценко выступит на "Париж – Рубе"

Лидер казахстанской команды "Астана" заявлен на однодневную гонку "Париж - Рубе", передает zakon.kz.

Эта классическая шоссейная гонка ежегодно проводится на севере Франции. С 1896 года она также известна и покрытием трассы – 27 брусчатых протяженностью от 100 до 3700 метров, что дает в сумме около 50 км, которые перед соревнованием готовят добровольцы. С 1977 года кроме денежного приза, и очков в рейтинг, победителю в качестве трофея вручается булыжник с трассы.

В списке команд нынешнего старта числится "Астана" с ее капитаном Алексеем Луценко. А помогать ему будут соотечественники Глеб Брусенский, Евгений Федоров, Евгений Гидич и Дмитрий Груздев. А также Уго Уль (Канада), Давиде Мартинелли (Италия), Бенжамин Перри (Канада).

Куандык Шынасилов