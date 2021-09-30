В Жамбылской области открыли три центра первичной медико-санитарной помощи

Центры первичной медико-санитарной помощи, оснащенные современным оборудованием, и где будут работать квалифицированные врачи, впервые в области открылись на базе №5 поликлиники Тараза, Жамбылской и Меркенской районных больниц.

Основная цель – повышение уровня жизни населения и оказание качественной и оперативной помощи пациентам, использование передовых инновационных технологий, повышение профессиональных навыков специалистов.

В торжественном открытии центра первичной медико-санитарной помощи в селе Мерке принял участие аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, руководитель Европейского центра ВОЗ Мелитта Якаб, президент Национальной медицинской ассоциации Толебай Рахыпбеков.

Общая наша цель - улучшить здоровье и качество жизни населения. Планируется увеличить среднюю продолжительность жизни казахстанцев до 75 лет. В соответствии с поручениями Президента проводится большая работа в этом направлении. Укрепляется материально-техническая база медицинских учреждений, увеличивается зарплата врачей. Отрадно, что увеличились показатели рождаемости и численности населения. Это неплохой показатель во время пандемии. Все это благодаря поддержке государства и результат ответственного выполнения специалистами своих обязанностей, - сказал глава региона.

Аким области сообщил, что в прошлом году в области сданы в эксплуатацию 5 объектов здравоохранения, в этом году будут сданы еще 8.

В Таразе будет сдан в эксплуатацию областной онкологический диспансер. По области 5 районов обеспечены аппаратами КТ. А в Меркенском районе есть и аппарат КТ, и магнитно-резонансная томография.

Планируется все районы обеспечить аппаратами КТ. Для привлечения молодых кадров будем использовать возможности программы "С дипломом – в село!". Также в Таразе был открыт филиал Казахского Национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова, - сказал аким области.

Руководитель Европейского центра ВОЗ Мелитта Якаб отметила, что в области с целью развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи была проделана большая работа.

Я убедилась, что в Казахстане вопросам развития сферы здравоохранения уделяется большое внимание. Об этом свидетельствует строительство новых диагностических центров, современных медицинских учреждений, оснащенных новейшим оборудованием. Еще одно доказательство - реализация столь масштабного проекта в очень короткие сроки, всего за 9 месяцев. Я хотела бы выделить четыре фактора. Первый - это господдержка. Благодаря этому решаются все немаловажные вопросы. Хотела бы выразить благодарность главе региона, который с энтузиазмом поддержал этот проект. Второй фактор - это лидерство, а третий - партнерство. При этом важную роль играет единство и сплоченность медработников, профессионализм каждого из них. В новом центре приступила к работе мобильная бригада. Главное понимать, что все эти начинания нацелены на повышение благосостояния народа, - сказала Мелитта Якаб.

В центре, открытом на базе районной центральной больницы, работают 10 специалистов, 4 из них - врачи, 6 - медицинские работники среднего звена.