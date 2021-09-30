В Алматинской области водитель Niva устроил массовое ДТП

В Алматинской области в Жамбылском районе произошло массовое ДТП, сообщает zakon.kz.

По данным областной полиции, это случилось утром 30 сентября.

47-летний водитель Niva-2121, двигаясь в западном направлении на 44 км автодороги "Алматы-Бишкек", не справился с управлением и допустил столкновение с китайским грузовиком Foton, - отметили в ДП.

Далее, машина по инерции наехала на фонарный столб и выехала на встречную полосу, где столкнулась с BMW-525 и Mitsubishi.

Водитель Niva скончался на месте происшествия. Также пострадали 22-летний водитель BMW и 44-летний пассажир Mitsubishi. По факту с назначением необходимых экспертиз начато уголовное расследование, предусмотренное ст.345 ч.3 УК РК, - заключили в пресс-службе.