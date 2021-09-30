Одной ногой в могиле - Андрей Губин рассказал, что мечтает скорее умереть

Звезда российской эстрады 90-х и нулевых Андрей Губин рассказал о боли, которую много лет испытывает из-за неврологического заболевания - левосторонней прозопалгии, сообщает zakon.kz.

В интервью радио "Комсомольская правда" он поделился подробностями о страшном недуге.

Он сопровождается болевыми ощущениями по всему телу. По словам Губина, из-за этого он также теряет зубы.

Видите, я уже говорить не могу, уже шепелявить начал. Это я-то начал шепелявить! Какой позор... Я болею очень сильно, у меня зубы вываливаются, нижние уже вот-вот. Мне придется вставлять их и, значит, до конца жизни ходить со вставными зубами. Андрей Губин

Сам исполнитель сказал, что он будто "гниет заживо". Губин потратил почти все свои деньги на врачей, однако те не предложили ему эффективного лечения.

Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле. Но как бы я уже умираю-то спокойно. То есть мне не страшно. Я только хочу умереть побыстрее. Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет, вот это плохо. Андрей Губин

Первые боли, по его словам, он начал чувствовать с 16 лет.

В 28 я уже написал песню "Я устал от небес вечной милости ждать". В тот момент на самом деле уже было очень больно. Андрей Губин

По словам Губина, ему приходится трудно не только из-за боли.

В моем доме ремонт на всех этажах идет уже два года. Из-за постоянного шума я был вынужден переехать на съемное жилье. Андрей Губин

Аренда дома ему обходится в 90 тысяч рублей в месяц. Певец живет на авторские отчисления и помощь поклонниц. Расстраивает исполнителя и отношение общественности к нему.

По его словам, журналисты пишут, что он спился или принимает наркотики.

Я не говорю, что я воздушный ангел и все такое, но не надо из меня делать наркомана! Андрей Губин