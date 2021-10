Выбран самый красивый гол недели в Европе

УЕФА выбрала самый лучший гол европейской футбольной недели, передает zakon.kz.

Его автором признан нападающий "ПСЖ" Лионель Месси. Гол он забил в матче против "Манчестер Сити" (2:0), во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов, сообщается на официальной странице ЛЧ в Twitter.

Отметим, что этот гол стал для Месси первым результативным действием в качестве футболиста парижской команды.

The Goal of the Week results are in - and it's good news for Leo Messi ????#UCLGOTW | @Heineken | #UCL pic.twitter.com/MlnocL2eKF