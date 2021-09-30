Для стабилизации цен на хлеб в столице закупят 10 тысяч тонн муки

В Нур-Султане закупят 10 тысяч тонн муки для стабилизации цен на социальный хлеб, сообщает zakon.kz.

На заседании Комиссии при акимате города в рамках льготного кредитования были заключены договоры с ТОО "МТС "Жайма" и ТОО "ХПП "Тонкерис". По новым займам планируется стабилизация цен на 10 тыс. тонн муки, до конца этого года - на 5 тыс. тонн муки. Займы помогут стабилизировать цены на "социальный хлеб" - формовой хлеб из муки 1 сорта.

Таким образом, мука будет поставляться в крупные пекарни города для стабилизации цен на хлеб из муки 1 сорта: ТОО "Карунд" - 100 точек реализации, ИП "Халық нан" - 500 точек реализации, ИП "Шах" - 1000 точек реализации, ТОО "Столичный хлеб" - 1200 точек, ИП "Хлебный край" - все магазины супермаркета Магнум, 40 магазинов у дома и др. На сегодняшний день заключены договоры, ведутся работы по оформлению залогового обеспечения.

В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные продукты акиматом столицы ведутся работы по проекту "оборотного механизма", формированию стабфонда, проведению сезонных ярмарок. Так, в текущем году продолжается проект "оборотный механизм". Расширено количество участников проекта, также увеличена сумма, выделяемая торговым сетям на закуп продовольствия. Торговым сетям дополнительно будет выделено 2 млрд 700 млн тенге. В проекте "Оборотный механизм" участвуют "Magnum", "Анвар", "Астыкжан", "Кенмарт", "Вкусмарт", "Аян", "ТД "Акмол", рынки "Шапагат", "Small", "Сарыарка" и ряд магазинов у дома.

Заключены договоры с рядом производителей и поставщиками на бакалейную, овощную, мясную и молочную продукцию, в том числе законтрактовано порядка 14 тыс. тонн овощей. Прорабатывается вопрос по дополнительному закупу овощей, муки, мяса говядины и др.



Также сдерживать цены и продавать продукцию ниже рыночных позволяет проведение сельскохозяйственных ярмарок. Так, ярмарки с участием регионов республики стартовали с 21 августа, продлятся до конца октября. На прошедших ярмарках было реализовано более 2 тыс. тонн продукции по стоимости ниже рыночных.

Кроме того, за счет привлеченных инвестиций в столице ведется строительство 3-х оптово-распределительных центров и двух тепличных комплексов и др.