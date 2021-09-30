"Мобайл Телеком-Сервис" протестировал сельский интернет в Костанайской области

CEO компании "Мобайл Телеком-Сервис", представляющей бренды Tele2 и Altel, протестировал сельский интернет в Костанайской области. В планах Сергея Конькова объехать всю страну, уделив особое внимание тем селам, которые были подключены по программе "250+". Помимо тестирования сельского интернета, топ-менеджер крупнейшего оператора страны преследует еще одну цель – изучение казахского языка.

Сергей Коньков, занимающий пост генерального директора в ТОО "Мобайл Телеком-Сервис", поставил довольно амбициозную задачу – посетить как можно больше сельских населенных пунктов, дабы своими глазами увидеть те улучшения, которые случились благодаря интернету. Конечно же упор будет сделан на села, которые были подключены Tele2/Altel в рамках программы "250+". Первыми в обширном списке оказались СНП Костанайской области.

У нас запланирована серия поездок по регионам нашей страны, в которых в прошлом году мы установили сотни базовых станций. Можно с уверенностью заявить, что мобильный интернет занимает теперь очень важное место в жизни сельчан. Например, в селе Алтын Дала, которое мы посетили, общий чат в популярном мессенджере помогает оперативно обсуждать и решать насущные вопросы. Тут хорошая скорость интернета, которая позволяет комфортно учиться, смотреть видео, общаться с родными из других областей. Местные ребятишки активно используют интернет для учебы и игр. Может быть тут растут будущие киберспортсмены. То есть село действительно меняется с приходом новых технологий - отмечает Сергей Коньков.

С помощью Whatsapp, самого популярного мессенджера в селах Костанайской области, жители общаются не только друг с другом. В мессенджере они активно обсуждают развитие села с акимом. Каждый второй из опрошенный житель аулов, которые посетил CEO "Мобайл Телеком-Сервис", отмечает, что узнал из интернета действенный способ обработать рассаду, избавиться от вредных насекомых или починить садовый инструмент. Также респонденты отмечают важность видеохостинга YouTube, где всегда найдется контент для детей, а также огромное количество обучающих видео. Например, уроки английского языка.

В то время как сельчане познают иностранные языки с помощью интернета, я, благодаря подобным рабочим поездкам, стараюсь пополнять свой словарный запас казахских слов, выражений, поговорок. То есть помимо рабочих моментов, у меня есть личная цель – шагнуть вперед в изучении казахского языка, просто общаясь с людьми в глубинке – добавил Сергей Коньков.