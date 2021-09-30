Заключенные подрались с охранниками СИЗО в Уральске

Инцидент произошел в мае 2020 года, сообщает zakon.kz.

Двое заключенных во время прогулки агрессивно повели себя по отношению к сотрудникам СИЗО, передает Мой Город.

В Уральском городском суде им вынесли обвинительный приговор.

Двое заключенных, находясь на территории следственного изолятора Уральска, вышли на прогулку и стали пинать дверь, плеваться и материться. Надзирающий сделал им замечание, но они не отреагировали. И более того, один из заключенных ударил его (надзирателя. - Прим. ред.). Трое сотрудников подбежали разнимать уже борющихся мужчин. Второй заключенный начал пинать сотрудников следственного изолятора. старший помощник прокурора ЗКО Асель Беркалиева

В ходе судебных заседаний заключенные вину свою не признали и заявили, что сотрудники следственного изолятора сами провоцировали их и применяли насилие.

В итоге двое заключенных, осужденных за убийство и хулиганство, будут отбывать наказание не 13,5 года, а 14,6, - пояснила Асель Беркалиева.