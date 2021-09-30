Роман Скляр и Марат Хуснуллин обсудили вопросы сотрудничества между Казахстаном и Россией

В Нур-Султан с двухдневным рабочим визитом прибыла правительственная делегация Российской Федерации под руководством заместителя премьер-министра РФ Марата Хуснуллина, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

В первый день визита состоялась встреча с заместителем премьер-министра Республики Казахстан Романом Скляром, где рассмотрены совместные проекты в дорожной отрасли, вопросы реконструкции пунктов пропуска, унификации строительных норм Казахстана и России.

В частности, стороны обсудили развитие дорожной инфраструктуры и выразили готовность к синхронизации работ по строительству автомагистралей, что позволит спрогнозировать их пропускную способность, объем грузоперевозок и социально-экономический эффект.

В свою очередь, планы по совместной реконструкции пунктов пропуска через границу связаны с ростом их загрузки и созданием возможностей для увеличения объема туристического потока между двумя странами.

Принятые решения будут способствовать оперативной и слаженной работе заинтересованных государственных органов и достижению практических результатов, направленных на интересы граждан обоих государств.

Участники встречи подтвердили приверженность принципам взаимовыгодного экономического сотрудничества, договорились поддерживать высокую динамику межправительственных контактов.

В состав российской делегации также вошли заместитель руководителя аппарата Правительства Э. Тагиров, первый заместитель министра транспорта А. Костюк, председатель Правления ГК "Российские автомобильные дороги" В. Петушенко.