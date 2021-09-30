Роман Скляр и Марат Хуснуллин обсудили вопросы сотрудничества между Казахстаном и Россией

30 сентября 2021, 22:15
Фото: Primeminister.kz

В Нур-Султан с двухдневным рабочим визитом прибыла правительственная делегация Российской Федерации под руководством заместителя премьер-министра РФ Марата Хуснуллина, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

В первый день визита состоялась встреча с заместителем премьер-министра Республики Казахстан Романом Скляром, где рассмотрены совместные проекты в дорожной отрасли, вопросы реконструкции пунктов пропуска, унификации строительных норм Казахстана и России.

В частности, стороны обсудили развитие дорожной инфраструктуры и выразили готовность к синхронизации работ по строительству автомагистралей, что позволит спрогнозировать их пропускную способность, объем грузоперевозок и социально-экономический эффект.

В свою очередь, планы по совместной реконструкции пунктов пропуска через границу связаны с ростом их загрузки и созданием возможностей для увеличения объема туристического потока между двумя странами.

Принятые решения будут способствовать оперативной и слаженной работе заинтересованных государственных органов и достижению практических результатов, направленных на интересы граждан обоих государств.

Участники встречи подтвердили приверженность принципам взаимовыгодного экономического сотрудничества, договорились поддерживать высокую динамику межправительственных контактов.

В состав российской делегации также вошли заместитель руководителя аппарата Правительства Э. Тагиров, первый заместитель министра транспорта А. Костюк, председатель Правления ГК "Российские автомобильные дороги" В. Петушенко.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?