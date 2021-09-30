Пьяный пастух застрелил сельчанина в ответ на замечание

Ссора между односельчанами в Карагандинской области закончилась убийством, сообщает zakon.kz.

Трагедия произошла 29 сентября около 18:00 в Каркаралинском районе.

Труп 50-летнего мужчины с огнестрельным ранением был обнаружен в трех км от села К. Аманжолова.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления по горячим следам установлен и задержан 35-летний житель села. Задержанный признался, что, будучи в нетрезвом состоянии, собрался пасти скот. Потерпевший сделал ему замечание. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый схватил ружье и выстрелил в потерпевшего. начальник Департамента полиции Карагандинской области Ерлан Файзуллин

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство". Сотрудниками полиции орудие преступления изъято. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Проводится расследование.