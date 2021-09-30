Facebook объединил групповые чаты Instagram и Messenger

Facebook продолжает сближать Instagram и Messenger, сообщает zakon.kz.

Новые функции позволят создавать групповые чаты в обоих сервисах, передает TechCrunch.

Наряду с этим обновлением компания также добавила новые темы чата, поддержку опросов и индикаторы группового набора.

Facebook также отмечает, что все групповые чаты, независимо от того, являются ли они кроссплатформенными, будут предлагать одинаковый контроль над тем, кто может связаться с вами:

У вас по-прежнему будет тот же контроль над тем, кто может с вами связаться. С помощью средств управления доставкой вы решаете, кто попадает в ваш список чатов, кто — в вашу папку запросов сообщений, а кто не может писать вам сообщения или звонить. Мы любим добавлять интересные новые функции, но наш приоритет номер один — безопасность и конфиденциальность!