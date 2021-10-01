Специалист объяснил, чем опасно злоупотребление антибиотиками при КВИ

Борющиеся с коронавирусной инфекцией люди часто начинают злоупотреблять антибиотиками. Специалист объяснил, почему это очень опасно, сообщает zakon.kz.

Доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор Антон Ершов в интервью Life.ru рассказал, чем может быть опасен такой подход.

Врач привел в пример тиенам, который еще 18 лет назад считался "богом антибиотиков", а сейчас с его помощью уже практически ничего нельзя вылечить. Аналогичная ситуация со стафилококками и стрептококками, убить которые сейчас все труднее. Все дело в антибиотикорезистентности, которая развивается, потому что болезнетворные бактерии быстро приспосабливаются к антибиотикам и те перестают на них воздействовать.

Врач отметил, что принимать такие препараты стоит только в случае явных симптомов бактериальной инфекции. Как правило, антибиотики борются с микробными инфекциями, но не способны победить сам вирус.

В конечном итоге мы добьемся того, что просто появится микроорганизм, против которого нет антибиотика. Вот это страшно. Антон Ершов