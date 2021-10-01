Врач рассказала об улучшающей сон диете

Британский диетолог Лола Биггс рассказала о диете, которая улучшает сон, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

По словам эксперта, пища способна влиять на циркадные ритмы — колебания интенсивности биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Поскольку они регулируются гормоном мелатонином, который синтезируется из аминокислоты триптофан, употребление продуктов с триптофаном помогает лучше спать.

Главным источником этого вещества Биггс называет куриное мясо. Также оно содержится в кунжуте, овсянке и молоке. На синтез мелатонина влияет не только триптофан, но и омега-3-ненасыщенные жирные кислоты. Для пополнения их запаса Биггс рекомендует жирную рыбу, например, сардины, анчоусы, скумбрию и лосось.

А вечером, по мнению диетолога, нужно грызть орехи, особенно миндаль и фисташки, и есть свежую вишню или черешню, которые, как утверждает Биггс, известны положительным влиянием на сон.