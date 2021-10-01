О "потомках" "дельта-штамма" рассказал иммунолог

Иммунолог рассказал, какие варианты COVID-19 со временем вытеснят "дельта-штамм", который доминирует в России, передает zakon.kz.

По данным Роспотребнадзора, с середины лета 2021 года россияне чаще всего инфицируются "дельта-штаммом" коронавирусной инфекции, который впервые был обнаружен в Индии. В России эта разновидность коронавируса практически вытеснила все остальные варианты патогена, вызывающего COVID-19.

Как считает генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп", кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков, другим штаммам сложно победить "дельту" в "эволюционной схватке".

Самая последняя линия коронавируса, которая обратила на себя внимание, - это штамм "мю". Это колумбийский штамм, который уже попал в США и распространился по Южной Америке. Думаю, что для России он не представляет большой опасности, поскольку победить в эволюционной схватке "дельта-штамм" ему будет крайне тяжело. Никаких явных преимуществ у него нет, - сказал он в интервью радио Sputnik.

По его мнению, между тем сам "дельта-штамм" продолжает развиваться, и с доминирующей позиции его может вытеснить собственный "потомок". Эта "линия" возбудителя болезни может оказаться особенно заразной.

Заразность "дельта-штамма" очень высокая. В сравнении с "уханьским" штаммом есть огромный скачок заразности. Думаю, что на довольно длительный срок в России будут доминировать именно "потомки" линии коронавируса "дельта". Естественно, возможно образование новой линии, но это тоже будут потомки линии "дельта". Пока я не вижу, кто может выиграть у них в эволюционной гонке. Николай Крючков