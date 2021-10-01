В Дубае идет подготовка к проведению Kazakhstan Green Day

3 октября 2021 года в рамках проведения всемирной выставки "Экспо-2020 Дубай" в национальном павильоне Казахстана состоится серия деловых мероприятий под единым названием Kazakhstan Green Day.

Спикеры мероприятия из числа ключевых международных и национальных экспертов, представителей уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, бизнес-сообщества и отраслевых ассоциаций обсудят ряд вопросов, касающихся системы управления региональными экологическими рисками, внедрения наилучших доступных технологий (НДТ), а также управления парниковыми газами.

В числе приглашенных делегатов представители ведущих организаций в области охраны окружающей среды, включая Европейское бюро по предотвращению и борьбе с комплексным загрязнением (European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau), бюро наилучших доступных технологий Российской Федерации, проект Европейского Союза - Центральная Азия: сотрудничество в области водных ресурсов, окружающей среды и изменения климата (WECOOP), Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА), Французский технический центр по загрязнению воздуха Citepa и многие другие. Ключевое внимание будет отведено Программе партнерства "Зеленый мост" и системе управления региональными экологическими рисками как механизма трансфера зеленых технологий.

В ходе дискуссии планируется обсудить опыт Европейского союза и Российской Федерации по внедрению НДТ.

Кроме того, эксперты намерены обсудить перспективы развития Центрально-Азиатского Бюро НДТ. В рамках третьей панельной сессии будут подниматься вопросы политики Казахстана в области низкоуглеродного развития, переработки ТБО и достижения прозрачности действий в области управления парниковыми газами. Финальная встреча экспертов будет посвящена вопросам внедрения и развития НДТ, ожидается участие представителей крупнейших промышленных компаний Казахстана (АО "KEGOC", АО "Самрук-энерго", ERG, АО "НК "КазМунайГаз", АО "АрселорМиттал Темиртау", Kazminerals, Kazakhmys).

Организатор мероприятия - Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов, который осуществляет разработку справочников НДТ в ключевых сферах промышленности. Мероприятие пройдет как в оффлайн, так и в онлайн-формате на платформе ZOOM.