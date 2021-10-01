В Казахстане будут выявлять потребителей, занимающихся майнингом

Министерство энергетики подготовило проект приказа "О некоторых вопросах электроустановок потребителей, осуществляющих деятельность по цифровому майнингу", сообщает zakon.kz.
В частности, системному оператору – АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", энергопроизводящим и энергопередающим организациям поручено:
Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 октября.
Цифровой майнинг - процесс проведения вычислительных операций с использованием компьютерных, энергетических мощностей согласно заданным алгоритмам шифрования и обработки данных, обеспечивающий подтверждение целостности блоков данных в объектах информатизации посредством блокчейн.
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