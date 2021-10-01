В Казахстане будут выявлять потребителей, занимающихся майнингом

Министерство энергетики подготовило проект приказа "О некоторых вопросах электроустановок потребителей, осуществляющих деятельность по цифровому майнингу", сообщает zakon.kz.

В частности, системному оператору – АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", энергопроизводящим и энергопередающим организациям поручено:

в десятидневный срок провести ревизию выданных технических условий на подключение электроустановок потребителей, осуществляющих деятельность по цифровому майнингу, к электрическим станциям, национальным и региональным электрическим сетям мощностью 5 мегаватт и выше;

по итогам проведенной ревизии предоставить информацию в Комитет атомного и энергетического надзора и контроля МЭ РК;

при согласовании и выдаче технических условий на подключение электроустановок потребителей, осуществляющих деятельность по цифровому майнингу, ограничить мощность до 1 (одного) мегаватт, сроком на 2 года. При этом суммарная мощность для электроустановок потребителей, осуществляющих деятельность по цифровому майнингу, не должна превышать 100 мегаватт по Республике Казахстан.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 октября.

Цифровой майнинг - процесс проведения вычислительных операций с использованием компьютерных, энергетических мощностей согласно заданным алгоритмам шифрования и обработки данных, обеспечивающий подтверждение целостности блоков данных в объектах информатизации посредством блокчейн.