Стал известен график внешнеполитических встреч Касым-Жомарта Токаева

В последние месяцы значительно выросла внешнеполитическая активность Казахстана. Пресс-секретарь главы государства Берик Уали рассказал о графике работы главы государства, передает zakon.kz.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в ряде крупных мероприятий двустороннего и многостороннего характера.

С начала августа глава государства принял участие в консультативной встрече лидеров Центральной Азии в Туркменистане, саммитах ШОС и ОДКБ в Таджикистане, посетил с государственным визитом Республику Корея. Кроме того, состоялся рабочий визит в Российскую Федерацию. В Душанбе состоялись личные беседы с президентом Ирана и премьер-министром Пакистана. В рамках видеоконференций Касым-Жомарт Токаев выступил на неформальном саммите ОДКБ, Восточном экономическом форуме, Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Берик Уали

Кроме того, с 21 по 28 сентября глава государства принял участие сразу в четырех мероприятиях в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Общеполитических дебатах, Саммите ООН по продовольственным системам, Глобальном саммите по COVID-19, Пленарном заседании высокого уровня, посвященном Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

В течение двух месяцев состоялись телефонные разговоры с лидерами России, Франции, Беларуси, Узбекистана, Европейского Союза, Саудовской Аравии. Столица Казахстана принимает все больше зарубежных делегаций самого высокого уровня. На приеме у президента Казахстана побывали премьер-министр России, спикеры парламентов Швейцарии, Таджикистана, Турции, Азербайджана, министр иностранных дел Северной Македонии, министр инвестиций Королевства Саудовская Аравия, глава Республики Башкортостан, представители международных организаций и крупных иностранных компаний. Всего в августе-сентябре Касым-Жомарт Токаев принял участие в 10 крупных саммитах и форумах (3 – офлайн, 7 – онлайн), совершил 2 зарубежных визита, провел 7 телефонных разговоров с иностранными лидерами, принял 12 зарубежных делегаций. Можно сказать, что Казахстан наращивает взаимодействие на внешнеполитической арене по всем направлениям. Ширится география контактов, - сообщает пресс-секретарь президента.

Текущая ситуация показывает, что международное сотрудничество сейчас востребовано даже больше, чем до пандемии коронавируса. В мире появились новые вызовы и угрозы. Непростая ситуация складывается во многих регионах, в том числе и в сопредельных с Центральной Азией странах.

По мнению Уали, экономический кризис затронул практически все континенты. Произошло снижение уровня товарооборота между многими странами, возникли сложности в транспортно-логистическом взаимодействии. Без политической воли лидеров государств вряд ли возможно возвращение к прежнему состоянию мира.

Безусловно, одной из главных тем остается преодоление последствий пандемии. Политики обсуждают вопросы сотрудничества по вопросам производства и поставок вакцин против COVID-19. Свои предложения по этой актуальной проблеме президент Казахстана высказал с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, а также в ходе других многосторонних и двусторонних мероприятий.

Все чаще в повестку дня встреч на высшем уровне входит обсуждение ситуации в мире после пандемии – новые формы политического, торгово-экономического, инвестиционного и технологического сотрудничества. Так, о реализации конкретных проектов в сферах цифровизации и новых технологий речь шла в ходе переговоров с руководством Южной Кореи, России, Европейского Союза.

Таким образом, активизация международного сотрудничества по всем направлениям должна способствовать формированию контуров постпандемического мира, в котором откроются границы, будут восстановлены и выйдут на новый уровень политические, экономические, культурно-гуманитарные, межчеловеческие контакты. Берик Уали

Как отмечается, в ближайшие месяцы график президента также насыщен важными внешнеполитическими мероприятиями. Ожидается ряд визитов в страны ближнего и дальнего зарубежья, участие в нескольких саммитах. Кроме того, намечены встречи с высокими зарубежными гостями, которые посетят Казахстан.