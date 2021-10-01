У казахстанских борцов новый экзамен после Олимпиады-2020

2 октября в Норвегии стартует чемпионат мира по борьбе, передает zakon.kz.

Это первые крупные соревнования после напряженных испытаний на ковре в Токио, сообщает пресс-служба НОК. Основное отличие от Олимпийских игр заключается в большем количестве весовых категорий. Данное мировое первенство позволит казахстанским тренерам проверить всех: молодежь и ближайший резерв.

Программа чемпионата предусматривает соревнования в десяти весовых категориях в каждом из видов борьбы (вольная, женская, греко-римская). Каждая страна может в общей сложности заявить 30 борцов, что существенно скажется на качестве при грамотном решении тренерского штаба при определении состава.

Это возможность проверить не только лидера. К тому же на руках у тренеров будет козырь в виде эксперимента с весами. Подобные ротации увеличат силу течения конкуренции внутри сборной, а также помогут некоторым борцам найти свой комфортный дивизион – наверняка некоторые спортсмены пока находятся в пограничных весовых диапазонах.

Казахстан не будет выступать в полном составе. В вольной борьбе у нас не будет участника в категории до 92 килограммов. Адилет Дауланбаев получил серьезное повреждение перед стартом чемпионата.

В женской команде отсутствуют представители до 50-ти и 68-ми килограммов.

Первыми от Казахстана выступят борцы-вольники. Представляем состав сборной страны:

57 кг: Мейрамбек Картбай

61 кг: Адлан Аскаров

65 кг: Адиль Оспанов

70 кг: Сырбаз Талгат

74 кг: Нуркожа Кайпанов

79 кг: Болат Сакаев

86 кг: Азамат Даулетбеков

97 кг: Алишер Ергали

125 кг: Олег Болтин

Куандык Шынасилов