Курсы валют на выходные дни

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15.30 средневзвешенный курс доллара составил 425,94 (+0,19), передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,8448 тенге (-0,0114), объем торгов 100 млн рублей.

Средневзвешенный курс евро составил 494,29 тенге.

Эти курсы являются официальными на предстоящие выходные дни.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 425,3-426,7 тенге, евро – 493,1-495,3 тенге, рос. рубль - 5,84-5,89 тенге.