В Алматы возобновлена работа по участию коллективов в заседании судебных процессов

В сентябре началась работа по участию коллективов государственных органов на судебных процессах в Алматы.

Такой подход, как утверждают в антикоррупционном ведомстве, на примере показывает неотвратимость наказания.

Целью участия является влияние на сознание государственных служащих о последствиях коррупционных деяний на примере их товарищей по службе.

Подобные меры запланированы на постоянной основе, как с выездом на судебные процессы по рассмотрению уголовных дел по коррупционным правонарушениям с участием коллектива, так и онлайн.