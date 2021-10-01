Карантинные меры в ВКО продлены

Главный государственный санитарный врач ВКО Сауле Слямгазина подписала новое постановление, передает zakon.kz.

Продлить ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения с 4 по 17 октября 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области. Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области, - говорится в документе.

Постановление вступает в силу 4 октября и действует до его официальной отмены.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.